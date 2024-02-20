Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    IT (information tehnology)Слушай, а релокан...
  • Natalija Osminina
    А третье--- это то, что США  сейчас внезапно обнаружили, что теперь уже ИХ КНОПОЧКА находится в руках России. Аллилуй...Русские, давайте ...
  • Natalija Osminina
    Растягиваю удовольствие))  В 1994 году, сдав ядерную кнопочку США, дурачек и предатель Ельцин  заявил Клинтону в 1994...Русские, давайте ...

История «Крымской Калифорнии»

История «Крымской Калифорнии»

По следам одного невероятного проекта Причины, по которым Крым в 1954 году был, отторгнут от РСФСР, и присоединён к Украине, обсуждаются уже много лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Все примерно так, но есть одно &quot;НО&quot;! Крым, на 90% территории не пригоден для нормального проживания человека- вся степная часть полуострова - безводная соланчаковая степь. Даже Крымский канал не решал проблему, а скважины давали соленую воду, которую невозможно пить, а сады и пр. погибали от полива.  Узкая приморская зона была пригодна только для &quot;бархатных костюмов&quot; дам и господ!
Ответить
15 час.
Алексей Горшков
Но - несмотря на это, Крым всё-таки &quot;котировался&quot; даже гитлеровцами! Насколько я знаю,он - ЕДИНСТВЕННАЯ территория бывшего СССР, которая должна была быть присоединена НЕПОСРЕДСТВЕННО к Рейху - на правах одной из его провинций,а не какого-нибудь подконтрольного,но не собственного Генерал-губернаторства,типа Польши! Была ещё территория Мемеля (Клайпедская область Литвы) - но она ещё до 1914 года Германии принадлежала!
Ответить
15 час.
Александр Николаевич
&quot;Котировался&quot; по той же причине, по которой Екатерина В. выгнала из Крыма турок и пр. басманов, гадивших в подбрюшье России...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх