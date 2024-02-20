История «Крымской Калифорнии»

Александр Николаевич Все примерно так, но есть одно "НО"! Крым, на 90% территории не пригоден для нормального проживания человека- вся степная часть полуострова - безводная соланчаковая степь. Даже Крымский канал не решал проблему, а скважины давали соленую воду, которую невозможно пить, а сады и пр. погибали от полива. Узкая приморская зона была пригодна только для "бархатных костюмов" дам и господ!

Алексей Горшков Но - несмотря на это, Крым всё-таки "котировался" даже гитлеровцами! Насколько я знаю,он - ЕДИНСТВЕННАЯ территория бывшего СССР, которая должна была быть присоединена НЕПОСРЕДСТВЕННО к Рейху - на правах одной из его провинций,а не какого-нибудь подконтрольного,но не собственного Генерал-губернаторства,типа Польши! Была ещё территория Мемеля (Клайпедская область Литвы) - но она ещё до 1914 года Германии принадлежала!