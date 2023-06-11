Права и свободы отныне вредны для здоровья?

21 мая в Женеве мая начала свою работу 76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Одной из ключевых тем, обсуждаемых на Ассамблее, стали итоги борьбы с коронавирусной пандемией и разработка новых мер по предотвращению новых пандемий.
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