Права и свободы отныне вредны для здоровья?

21 мая в Женеве мая начала свою работу 76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Одной из ключевых тем, обсуждаемых на Ассамблее, стали итоги борьбы с коронавирусной пандемией и разработка новых мер по предотвращению новых пандемий.