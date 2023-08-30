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Российским игрокам «Тобола» выдали визы. Они вылетят в Чехию

Российским игрокам «Тобола» выдали визы. Они вылетят в Чехию

Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень».

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