Филолог Кулакова заявила, что книги устоят перед цифровыми угрозами

Филолог Марина Кулакова объяснила важность чтения и книг даже в век цифровых технологий. Чтение, считает она, способствует развитию глубины восприятия, чему не способствуют короткие видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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