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Царьград

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Филолог Кулакова заявила, что книги устоят перед цифровыми угрозами

Филолог Кулакова заявила, что книги устоят перед цифровыми угрозами

Филолог Марина Кулакова объяснила важность чтения и книг даже в век цифровых технологий. Чтение, считает она, способствует развитию глубины восприятия, чему не способствуют короткие видео.

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