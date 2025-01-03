Экскурсоводов и гидов будут готовить по новым правилам

На туристических маршрутах Архангельской области сейчас работают 124 аттестованных экскурсовода и гида-переводчикаНа туристических маршрутах Архангельской области сейчас работают 124 аттестованных экскурсовода и гида-переводчика2025 год связан с большими изменениями в законодательстве о деятельности гидов.