Экскурсоводов и гидов будут готовить по новым правилам

На туристических маршрутах Архангельской области сейчас работают 124 аттестованных экскурсовода и гида-переводчикаНа туристических маршрутах Архангельской области сейчас работают 124 аттестованных экскурсовода и гида-переводчика2025 год связан с большими изменениями в законодательстве о деятельности гидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)