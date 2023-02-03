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Еременко никогда не пытался забить как вратарь Коновалов: «У меня такие клюшки тяжелые, что я даже до синей линии не мог добросить»

Александр Еременко высказался о голе вратаря московского «Динамо» Ильи Коновалова. — Недавно вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу.

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