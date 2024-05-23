Разнообразие фруктовых деревьев для вашего сада: какие посадить, совместимость сортов и правила ухода Алёна Юрьева Выбор подходящих плодовых деревьев для вашего сада — это ключевой момент, который определит будущий урожай и здоровье вашего сада на долгие годы.