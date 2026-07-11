Юрист разъяснил правила употребления алкоголя в общественных местах

Закон смотрит не на манеру поведения и не на упаковку, а на сам факт употребления алкоголя в общественном месте В статье 16 Закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года описаны правила употребления алкоголя в общественных местах.
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