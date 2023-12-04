Переполнен стационар Краевой инфекционной больницы в Чите из-за вспышки ОРВИ

Пациенты ККИБ в забайкальской столице порой вынуждены ждать освобождения палат в коридоре.О работе Краевой инфекционной больницы в условиях сезонной вспышки ОРВИ рассказал главный врач лечебного учреждения и депутат Заксобрания Сергей Лукьянов.
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