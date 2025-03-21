Счастливым обладателем сертификата стала семья Абдулахатова Жунайдуло Нурулоевича. Сообщают, что семья Жунайдуло подпадает под категорию малоимущих.
В Тверской области вручили очередные сертификаты на жилье
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А эти квартиранты, работают на благо России, налоги платят, на СВО воюют? или опять русский Ваня отдувается за хотелки власть имущих?
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14 час.
Владимир Карпов
Ну что вы хотите ??? В стране усилиями нашей власти творится полный бардак, где у русских нет прав, а одни только обязанности и большое количество таких фактов лишь подтверждают такой вывод !!!
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13 час.
Тим Греков
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4 час.
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