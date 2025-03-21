В Тверской области вручили очередные сертификаты на жилье

А эти квартиранты, работают на благо России, налоги платят, на СВО воюют? или опять русский Ваня отдувается за хотелки власть имущих?

Владимир Карпов

Ну что вы хотите ??? В стране усилиями нашей власти творится полный бардак, где у русских нет прав, а одни только обязанности и большое количество таких фактов лишь подтверждают такой вывод !!!