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В Тверской области вручили очередные сертификаты на жилье

В Тверской области вручили очередные сертификаты на жилье

Счастливым обладателем сертификата стала семья Абдулахатова Жунайдуло Нурулоевича.  Сообщают, что семья Жунайдуло подпадает под категорию малоимущих.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А эти квартиранты, работают на благо России, налоги платят, на СВО воюют? или опять русский Ваня отдувается за хотелки власть имущих?
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14 час.
Владимир Карпов
Ну что вы хотите ??? В стране усилиями нашей власти творится полный бардак, где у русских нет прав, а одни только обязанности и большое количество таких фактов лишь подтверждают такой вывод !!!
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13 час.
Тим Греков
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4 час.
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