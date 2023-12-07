Замначальника новосибирской полиции предъявили обвинение по делу о взятках на 2 миллиона рублей

Заместитель начальника новосибирской полиции Александр Захаров оказался причастен к покровительству игорному бизнесу – с февраля 2022 года по апрель 2023 года он получил более 2 миллионов рублей от организаторов нелегального бизнеса.
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