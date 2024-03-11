Уральские металлурги перешли к динамическому управлению технологическими рисками

ММК запустил систему динамического управления технологическими рисками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», разработка направлена на снижение доли брака за счет динамической корректировки технологического процесса и снижения рисков влияния на него человеческого фактора.