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Уральские металлурги перешли к динамическому управлению технологическими рисками

Уральские металлурги перешли к динамическому управлению технологическими рисками

ММК запустил систему динамического управления технологическими рисками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», разработка направлена на снижение доли брака за счет динамической корректировки технологического процесса и снижения рисков влияния на него человеческого фактора.

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