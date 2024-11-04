Сикорский: вопрос сбивания Польшей ракет ВС РФ решится на следующей неделе

Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский рассказал о том, что на следующей неделе пройдет встреча по линии НАТО с представителями МИД стран-участниц, на которой будет решаться вопрос, можно ли Польше сбивать российские ракеты не на своей территории.