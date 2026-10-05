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Царьград

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Житель Прикамья получил 240 часов работ за кражу колонки из клуба

Житель Прикамья получил 240 часов работ за кражу колонки из клуба

Суд Пермского края приговорил 34-летнего ранее судимого жителя Кудымкарского муниципального округа к 240 часам обязательных работ за кражу музыкальной колонки стоимостью более 3 тысяч рублей из сельского клуба.

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