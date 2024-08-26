Россиян предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что с 1 сентября вступят в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
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