"ПОПЫТАЙТЕ ЕГО НЕМНОГО": ОТКРОВЕНИЯ ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗАСТЕНКОВ РАССТРОИЛИ ЗАГОВОРЩИКОВ

ФОТО: PAVLO GONCHAR / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Александр Федута, задержанный недавно в Москве и переправленный в Белоруссию по делу о заговоре против Александра Лукашенко, написал письмо в редакцию оппозиционной газеты "Народная воля".
ФОТО: PAVLO GONCHAR / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Александр Федута, задержанный недавно в Москве и переправленный в Белоруссию по делу о заговоре против Александра Лукашенко, написал письмо в редакцию оппозиционной газеты "Народная воля".
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