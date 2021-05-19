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"ПОПЫТАЙТЕ ЕГО НЕМНОГО": ОТКРОВЕНИЯ ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗАСТЕНКОВ РАССТРОИЛИ ЗАГОВОРЩИКОВ

"ПОПЫТАЙТЕ ЕГО НЕМНОГО": ОТКРОВЕНИЯ ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗАСТЕНКОВ РАССТРОИЛИ ЗАГОВОРЩИКОВ

ФОТО: PAVLO GONCHAR / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Александр Федута, задержанный недавно в Москве и переправленный в Белоруссию по делу о заговоре против Александра Лукашенко, написал письмо в редакцию оппозиционной газеты "Народная воля".

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