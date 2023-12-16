НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Пеп о том, что «Сити» легко побеждать из-за денег: «Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали»

Пеп о том, что «Сити» легко побеждать из-за денег: «Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали»

– Недавно вы говорили о стандартах «Манчестер Сити». Если команда проигрывает, то это проблема, в случае с другими клубами все не так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх