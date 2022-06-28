Финский производитель шин Nokian Tyres уволит 300 работников в Ленинградской области

Решивший уйти с российского рынка финский производитель шин Nokian Tyres уведомил власти Ленинградской области об увольнении в июле 300 сотрудников расположенного в регионе завода, сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.
Решивший уйти с российского рынка финский производитель шин Nokian Tyres уведомил власти Ленинградской области об увольнении в июле 300 сотрудников расположенного в регионе завода, сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.
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