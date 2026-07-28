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Ethereum нацелился на прорыв $2 000: крупные инвесторы усиливают накопление

Ethereum продолжает восстанавливаться, приближаясь к важному уровню сопротивления в $2 000. Рост интереса со стороны институциональных инвесторов подкрепляется как устойчивыми притоками средств в спотовые ETF, так и активностью крупных держателей.

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