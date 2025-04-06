Названы регионы с наименьшей долей просроченной задолженности населения

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и Крыма, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.