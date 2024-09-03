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Новости экономики России

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Восточный экономический форум продолжает работу - основные события 4 сентября

В среду, 4 сентября, акционеры ПАО "Наука-Связь" на внеочередном общем собрании дадут согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение «Альфа-Банком» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.

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