Восточный экономический форум продолжает работу - основные события 4 сентября

В среду, 4 сентября, акционеры ПАО "Наука-Связь" на внеочередном общем собрании дадут согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение «Альфа-Банком» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.