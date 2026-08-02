«Ребята, давайте жить дружно!»: в детсадах Верхневолжья отметили Международный день дружбы

В детсадах Тверской области ярко отметили Международный день дружбы. 30 июля в дошкольных образовательных организациях Верхневолжья прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню дружбы — сообщает Министерство образования Тверской области.
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