Politico: Еврокомиссия не будет продлевать торговые льготы для Украины

Еврокомиссия не планирует продлевать торговые льготы для Украины, истекающие в июне, которые позволяют стране экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.
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