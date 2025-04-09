Politico: Еврокомиссия не будет продлевать торговые льготы для Украины

Еврокомиссия не планирует продлевать торговые льготы для Украины, истекающие в июне, которые позволяют стране экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.