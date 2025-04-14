Пекин призвал Европу и Азию к торговому сопротивлению США

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Пекин начал активные дипломатические усилия по созданию широкой коалиции с участием стран Европы, Южной Кореи и Японии с целью коллективного противодействия американской тарифной политике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии