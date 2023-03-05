Депутат Госдумы ​ Журавлев: «Беловежские соглашения, в результате которых ​ распался Советский Союз, совершенно нелегитимны»

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев считает, что Беловежские соглашения 1991 года, в результате которых распался Советский Союз , были незаконными в связи с несоблюдением необходимых установленных на тот момент законодательных процедур.
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев считает, что Беловежские соглашения 1991 года, в результате которых распался Советский Союз , были незаконными в связи с несоблюдением необходимых установленных на тот момент законодательных процедур.
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