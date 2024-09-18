Мальдивы против международной конференции: как депутаты Днепропетровского горсовета провели лето Ольга ВайленкоВ последнее время в общественном сознании все чаще возникают вопросы о профессионализме и ответственности государственных служащих.
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