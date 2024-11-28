В РФ доля покупок в рассрочку в «черную пятницу» достигла трети

В ходе предновогодних распродаж — их пик приходится на «черную пятницу», которая в этом году выпала на 29 ноября, — россияне всё чаще приобретают товары в кредит, рассрочку или используя оплату товаров частями.
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