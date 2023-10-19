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Будет вкусно

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Готовлю своё любимое блюдо из жареных овощей по-грузински. Аджапсандали это настолько вкусно, что и мясо не нужно

Готовлю своё любимое блюдо из жареных овощей по-грузински. Аджапсандали это настолько вкусно, что и мясо не нужно

  Привет друзья! Вы на канале "Кухня изнутри". Сегодня покажу вам как готовлю грузинское блюдо из жареных овощей.

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