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« Дело плохо пахнет. Боюсь, как бы у Испании не отняли ЧМ-2030». Касильяс об обысках в RFEF

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

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