В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов

Американские законодатели и лоббисты продвигают выделение дополнительных денег на закупку боеприпасов для нужд военных США из-за активного использования ресурсов в борьбе с йеменским движением хуситов «Ансар Аллах» в Красном море.
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