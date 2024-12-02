1 час назад SZ: Россия получила слишком хорошие новости от США «Сразу четыре американца»: «Кинжалы» подловили F-16 на аэродроме ВСУ в Староконстантинове! По сведениям военных корреспондентов, аэродром в Староконстантинове традиционно использовался украинскими Су-24, которые служили носителями для западных ракет «Сторм Шедоу» и «Скальп».