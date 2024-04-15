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Котлеты «Ласточкино гнездо»

Иногда обычные, классические котлеты приедаются. И тогда мы задумываемся, а что если попробовать приготовить необычные котлеты из мясного фарша? Сегодня мы рассмотрим очень интересный рецепт котлет, и расскажем, как именно их нужно готовить.

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