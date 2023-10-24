В Великобритании катастрофическими темпами растет количество бездомных

Правительство Великобритании не может справиться с очередным кризисом, на этот раз – жилищным. Одновременно с резким увеличением числа бездомных на улицах страны растущие расходы на жилищные вопросы приводят к образованию дыр в региональных бюджетах.
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