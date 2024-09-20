Прямо сейчас в холле ДК "Победа" проходит музыкальная площадка ансамбля "Казачья удаль". В 13.00 в большом зале состоится гала-концерт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Прямо сейчас в холле ДК "Победа" проходит музыкальная площадка ансамбля "Казачья удаль". В 13.00 в большом зале состоится гала-концерт.