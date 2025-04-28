Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

Нейтральный внеблоковый статус Украины и преодоление последствий правления нацистского киевского режима являются условиями для урегулирования украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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