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Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

Нейтральный внеблоковый статус Украины и преодоление последствий правления нацистского киевского режима являются условиями для урегулирования украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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