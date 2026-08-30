Jennifer Connelly: Daniela wants that box gone in 'Dark Matter' S2

Oscar-winning actress Jennifer Connelly says a snap decision by her character Daniela drives the Season 2 action of her sci-fi series, "Dark Matter.
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