Очередной вой на тему "а нас за что?"

YYYYYYY XXXXXXX

"Да, мы продавались, да, плясали под дудку американцев и европейцев"- гниды вы и нежити, манкурты обгадили всю память о своих предках, прославили подлых ублюдков которых надо выкопать и смешать с говном, они недостойны отравлять землю...Вы КРЫСЫ, нет вам пощады, вы как были из 118 шутц батальона так и остались в нем, ваши предки, которые отдали жизнь за всех нас вам этого никогда не простят, вы мразь нечеловеческая...Как хорошо, что они этого не узнают!