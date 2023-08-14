Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Все верно, но нужно еще и понимать, что предавая они оченно рассчитывали, что в случае неудачи Россия сковтнет и утре...Очередной вой на ...
  • реванш
    Автор очередной раз вешает нам лапшу на уши... Как говорил в свое время  канцлер Бисмарк"... если в результате деятел...Кому мешает МИД?
  • YYYYYYY XXXXXXX
    "Да, мы продавались, да, плясали под дудку американцев и европейцев"- гниды вы и нежити, манкурты обгадили всю память...Очередной вой на ...

Очередной вой на тему "а нас за что?"

Очередной вой на тему "а нас за что?"

Чат Барселонских бешенцев!Добрый вечер, сегодня пришла последняя выплата 400 евро!  Последняя? И что больше не будет? И что делать? Работать?Это послание опубликовал ТГ канал Запрещенная УкраинаПослание очень знаковое, т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Сначала дно и то всей Европе.
Ответить
7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
&quot;Да, мы продавались, да, плясали под дудку американцев и европейцев&quot;- гниды вы и нежити, манкурты обгадили всю память о своих предках, прославили подлых ублюдков которых надо выкопать и смешать с говном,  они недостойны отравлять землю...Вы КРЫСЫ, нет вам пощады, вы как были из 118 шутц батальона так и остались в нем, ваши предки, которые отдали жизнь за всех нас вам этого никогда не простят, вы мразь нечеловеческая...Как хорошо, что они этого не узнают!
Ответить
4 час.
E
Ed
Все верно, но нужно еще и понимать, что предавая они оченно рассчитывали, что в случае неудачи Россия сковтнет и утрется. Мы виноваты в том, что не хватило ума увидеть стада паразитов среди них и сделать жесткий выбор линии поведения. Ноне это вновь повторяется с казахами и протчими жителями разных там ...станов
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх