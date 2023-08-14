Чат Барселонских бешенцев!Добрый вечер, сегодня пришла последняя выплата 400 евро! Последняя? И что больше не будет? И что делать? Работать?Это послание опубликовал ТГ канал Запрещенная УкраинаПослание очень знаковое, т.
Очередной вой на тему "а нас за что?"
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Сначала дно и то всей Европе.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
"Да, мы продавались, да, плясали под дудку американцев и европейцев"- гниды вы и нежити, манкурты обгадили всю память о своих предках, прославили подлых ублюдков которых надо выкопать и смешать с говном, они недостойны отравлять землю...Вы КРЫСЫ, нет вам пощады, вы как были из 118 шутц батальона так и остались в нем, ваши предки, которые отдали жизнь за всех нас вам этого никогда не простят, вы мразь нечеловеческая...Как хорошо, что они этого не узнают!
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4 час.
E
Ed
Все верно, но нужно еще и понимать, что предавая они оченно рассчитывали, что в случае неудачи Россия сковтнет и утрется. Мы виноваты в том, что не хватило ума увидеть стада паразитов среди них и сделать жесткий выбор линии поведения. Ноне это вновь повторяется с казахами и протчими жителями разных там ...станов
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3 час.
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