Телефонные мошенники - кто они? Ни для, кого не секрет, что колл-центры, выманивающие деньги у доверчивых россиян, находятся на территории Украины.
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Телефонные мошенники - кто они? Ни для, кого не секрет, что колл-центры, выманивающие деньги у доверчивых россиян, находятся на территории Украины.