Подразделения гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск продолжают бои за освобождение н.п. Курахово

Невзирая на тщетные попытки противника контратаковать, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации шаг за шагом освобождают город от украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Новосибирские призывники отправились служить в Президентский полк
- В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа упражняются в вождении БМП-2
- Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» захватили позиций и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии