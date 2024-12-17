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Закон, порядок, государство

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Подразделения гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск продолжают бои за освобождение н.п. Курахово

Подразделения гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск продолжают бои за освобождение н.п. Курахово

Невзирая на тщетные попытки противника контратаковать, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации шаг за шагом освобождают город от украинских националистов.

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