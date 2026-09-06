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С 8 сентября WhatsApp отключится на старых смартфонах: мессенджер больше не будет поддерживать Android 5 и Android 5.1

С 8 сентября WhatsApp отключится на старых смартфонах: мессенджер больше не будет поддерживать Android 5 и Android 5.1

WhatsApp отсекает старые смартфоны WhatsApp с 8 сентября 2026 года повышает минимальные системные требования для Android.

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