Российский Красный Крест обучил 14 тыс. человек минной безопасности

Российский Красный Крест провел занятия по минной безопасности в Курской области. Более 14 тыс. человек, включая детей и подростков, прошли обучение, адаптированное к текущим потребностям региона, с начала программы.
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