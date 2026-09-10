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От мирового рекорда до роли индейца: удивительная судьба двухметрового богатыря Юрия Думчева

Рост под два метра, вес за триста фунтов — со стороны казалось, что Юрию Думчеву суждено остаться исключительно атлетом на стадионе.

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