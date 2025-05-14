В Госдуме предложили решить проблему завышенных цен на картофель госзакупками

Проблема завышенных цен на картофель может быть решена путем централизованных закупок государством этого корнеплода у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и мелких производителей и последующей реализацией его на внутреннем рынке.
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