Самые яркие тренды из TikTok в 2024 году: от макияжа до маникюра

TikTok продолжает задавать тон в мире бьюти-трендов, и 2024 год не стал исключением. Социальная сеть изобилует как оригинальными, так и порой странными идеями, которые вдохновляют пользователей по всему миру.
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