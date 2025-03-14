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Царьград

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Атака ВСУ на ЖК "Авангард" в Москве: число дронов, разрушения, пострадавшие

Атака ВСУ на ЖК "Авангард" в Москве: число дронов, разрушения, пострадавшие

БПЛА ударил по жилому дому в столице. На месте работают экстренные и специальные службы.В Москве в результате атаки беспилотника на жилой дом в комплексе "Авангард" была повреждена двухуровневая квартира.

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