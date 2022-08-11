Водители ЮВО повысили навыки экстремального вождения в горах Армении в ночных условиях

Водители ЮВО повысили навыки экстремального вождения в горах Армении в ночных условиях

К учебным мероприятиям было привлечено более 60 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

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