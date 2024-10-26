Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови

С конца 1990-х годов не теряет популярность диета по группам крови. Ее приверженцы считают, что по группе крови можно определить, какая пища будет усваиваться лучше, а какая не принесет пользы для здоровья.
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