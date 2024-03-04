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Константин Бондаренко: Российские рубли, СБУ и список Грозева: когда «революция» начинает пожирать своих детей

Константин Бондаренко: Российские рубли, СБУ и список Грозева: когда «революция» начинает пожирать своих детей

Заявление Христо Грозева о том, что некоторые украинские активисты получали деньги не только у западных фондов, но и у ФСБ, является знаковым: с этого момента «революция» может приступить к пожиранию своих детей.

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