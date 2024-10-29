Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Олег Руднев
    Никто не поверит. Ведь у них совести нет.Смеялись на суде ...
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    А этого, который убил ножом русского парня, на зоне надо бы тайно ПОВЕСИТЬ!! (дескать: "не выдержал мук совести - и н...Смеялись на суде ...
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Великое сырное ограбление: в краже 22 тонн сыра марки Чеддар подозревают русских

Великое сырное ограбление: в краже 22 тонн сыра марки Чеддар подозревают русских

Владельцы молочной фермы в Лондоне, ограбленные на 22 тонны чеддера, что, комментируя в Instagram, звезда шеф-повар Джейми Оливер назвал «Великим сырным ограблением», задаются вопросом, кто может быть виновником, хотя некоторые указывают на Россию как возможного виновника.

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