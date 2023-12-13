Жителей Краснодарского края попросили не ездить в Ростов из-за обледенения дорог

Жителей Краснодарского края попросили не ездить в Ростов из-за обледенения дорогКубанских водителей попросили отложить поездки на автомобилях в соседний регион из-за ледяного дождя, обрушившегося на Ростовскую область.
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